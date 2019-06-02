Huawei не имеет связей с ВС Китая - Министр обороны

Китайская телекоммуникационная компания Huawei является частной компанией и не имеет связей с вооружёнными силами КНР. С таким заявлением выступил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Это абсолютно частная, а не военная компания», — приводит его слова ТАСС.

Фэнхэ также добавил, что китайское правительство выступает против наложенных на компанию санкций.

Ранее в Пентагоне заявили о тесных связях корпорации Huawei с правительством КНР.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.