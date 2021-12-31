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Huawei намерена нарастить объем инвестиций

Huawei намерена нарастить объем инвестиций Китайская компания Huawei намерена нарастить объем инвестиций в создание своей экосистемы программного обеспечения, основанной на операционных системах EulerOS и HarmonyOS с открытым кодом.
Бизнес
31 декабря 2021 г. 10:25
Huawei намерена нарастить объем инвестиций

Китайская компания Huawei намерена нарастить объем инвестиций в создание своей экосистемы программного обеспечения, основанной на операционных системах EulerOS и HarmonyOS с открытым кодом.

Как передает Reoport со ссылкой на ТАСС, по словам сменяемого председателя Совета директоров компании Го Пина это позволит всем разработчикам вносить свой вклад в их развитие и получать от этого выгоду.

"Нам необходимо сосредоточится на нашем основном бизнесе и отойти от периферийных направлений, чтобы обеспечить стратегические инвестиции для поддержания долгосрочной конкурентоспособности. Мы увеличим инвестиции в HarmonyOS и EulerOS для разработки программных основ цифрового мира и предоставления людям новых альтернатив. Мы также намерены увеличить инвестиции в основные цифровые энергетические технологии и будем двигаться вперед с помощью стратегии "двойного колеса", которая предусматривает разработку решений в области экологически чистой энергии и при этом способствует цифровизации традиционной энергетики", - сказал он, добавив, что сокращение расходов не обеспечит путь к устойчивому выбиванию компании. "Только благодаря стратегическим инвестициям мы сможем стать сильнее и построить для себя будущее", - считает Го Пин.

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