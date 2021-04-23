Huawei начал продажу собственных электромобилей

Руководители Huawei заявили, что произведенные электромобили смогут помочь компании компенсировать падение продаж смартфонов

Китайская компания Huawei, известная своими смартфонами и другими гаджетами, начала продавать электрические автомобили.

Как передает Report со ссылкой на SCMP, технологический гигант телекоммуникационного оборудования продолжает искать новые источники прибыли после того, как торговля смартфонами подверглась санкциям со стороны США.

Руководители Huawei заявили, что произведенные электромобили смогут помочь компании компенсировать падение продаж смартфонов.

Модель электрокара SF5, совместно выпущенная Huawei и китайским производителем автомобилей SERES, является первым автомобилем, который официально вошел в магазины Huawei.

Электро-бензиновый гибрид оснащен системой HiCar на базе ПО HarmonyOS и имеет запас хода 180 км в чистом электрическом режиме и более 1 000 км в смешанном режиме.

В Huawei заявили, что система HiCar позволяет пользователям переключаться между различными программами для мобильных телефонов и центральной панелью управления автомобилем, а также может подключать автомобиль к другим умным устройствам, таким как телевизоры, кондиционеры и т. д.