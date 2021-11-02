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Huawei готовится продать свой серверный бизнес

Huawei готовится продать свой серверный бизнес Huawei Technologies Co. находится на «продвинутой стадии переговоров» по продаже своего серверного бизнеса.
Бизнес
2 ноября 2021 г. 17:27
Huawei готовится продать свой серверный бизнес

Huawei Technologies Co. находится на «продвинутой стадии переговоров» по продаже своего серверного бизнеса.

Как передает Report, об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило агентство Bloomberg.

Продажа подразделения по производству серверов x86 — вынужденная. В условиях санкций, введенных против Huawei властями США, компания потеряла возможность закупки процессоров для этих серверов у Intel Corp.

Потенциальным покупателем серверного бизнеса Huawei выступает консорциум, в который входит как минимум одна государственная компания — Henan Information Industry Investment Co. Ltd, нынешний партнер Huawei по производству серверов. Сумма предстоящей сделки неизвестна. Представители компаний отказались комментировать сообщение агентства.

Санкции продолжают оказывать серьезное влияние на некогда крупнейшую технологическую компанию Китая. Ей уже пришлось выделить бренд смартфонов Honor в отдельную компанию и продать его. Кроме того, совсем недавно компания объявила о четвертом подряд падении квартальной выручки — на этот раз на 38%.

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