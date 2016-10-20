Хорватские компании заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Хорватские компании намерены изучить азербайджанский рынок и расширить на нем свое присутствие, сообщает Report со ссылкой на хорватские СМИ.

В конце текущей недели Азербайджан посетит президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и представители Экономической палаты страны, которые возглавят делегацию бизнесменов из 38 хорватских компаний.

Среди компаний, которые посетят Азербайджан - Podravka, DIVGroup, DOKING, Končar EI, Galeb и Ingra.

Как говорится в заявлении компании Podravka, она уже представлена на азербайджанском рынке с небольшой линией продукции.

"Мы знаем, что потенциал рынка намного больше. У нас есть продукция, которая уже адаптирована к этому рынку. Мы приветствуем данную инициативу и надеемся, что это принесет нам больше бизнес-сделок", - заявили в компании.

В свою очередь владелец компании DOKING Векослав Мажетич отметил, что фирма уже наладила сотрудничество с Азербайджаном.

"Мы уже представлены там, но хотели бы расширить наше сотрудничество и, если возможно, запустить новые инициативы", - подчеркнул он.

Бизнесмены считают, что потенциально многообещающие секторы для будущего взаимодействия между странами - это энергетика, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, агропром, нефтегазовый сектор, химическая промышленность, пищевая промышленность, кораблестроение, инфраструктурные проекты и туризм.