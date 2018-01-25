Хорватские компании хотят сотрудничать с азербайджанскими предпринимателями

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Хорватские компании EBC Technology и FRASSINOX BOŽIĆ заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими предпринимателями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Основным видом деятельности EBC Technology является производство и продажа электродов для труб и инструментов, используемых для резки металлов, железобетонных конструкций и камней. FRASSINOX BOŽIĆ специализируется на производстве и обслуживании оборудования для пищевой, химической и фармацевтической промышленности.