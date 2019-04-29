Представитель экономической палаты Хорватии: Наши двери открыты для азербайджанского бизнеса

Экономическая палата Хорватии, в течение многих лет работала над установлением экономических связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-хорватском бизнес-форуме заявил вице-президент экономической палаты Хорватии Томислав Радош.

"Я представляю организацию, которой исполняется 116 лет. Мы в течение многих лет работали над установлением экономических связей с Азербайджаном. Этот форум уникальная платформа для обмена опытом и идеями. Мы видим как бизнес наших стран заинтересован в сотрудничестве. Несмотря на то, что торговый оборот между нашими странами небольшой, мы видим большой потенциал для дальнейшего сотрудничества. Мы являемся членом ЕС и наши двери открыты для азербайджанского бизнеса", - отметил он.

По его словам, перспективы для наращивания двусторонних связей существует по разным направлениям, в частности в сфере туризма, машиностроения, химической промышленности и др.