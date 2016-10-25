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    Хорватия может продавать Азербайджану корабли

    В прошлом году Хорватия увеличила экспорт в Азербайджан на 14%

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Объем экспорта из Хорватии в Азербайджан в прошлом году составил 396 млн долларов, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Как сообщает Report, об этом заявил президент Хорватской хозяйственной палаты Лука Бурилович на азербайджано-хорватском бизнес-форуме.

    По словам Л.Буриловича, в прошлом году объем операций импорта-экспорта между странами был практически одинаковым: "В 2015 году Хорватия импортировала из Азербайджана товаров на сумму 392 млн долларов".

    Вице-президент Хорватской хозяйственной палаты Зелимир Крамарич отметил, что его страна придает большое значение импортно-экспортным отношениям с Азербайджаном: "Мы видим большие возможности для сотрудничества в некоторых сферах. В частности, мы можем экспортировать в Азербайджан корабли".

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