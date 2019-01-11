Honda приостановит работу завода в Великобритании после Brexit

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Японский автопроизводитель Honda Motor Corp. приостановит на шесть дней работу завода в британском городе Суиндон после завершения выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, это произойдет в рамках подготовки к возможным проблемам, которые могут возникнуть после Brexit.

"Для обеспечения полной готовности Honda ко всем возможным последствиям мы планируем шесть непроизводственных дней в апреле 2019 года. Это будет способствовать восстановлению производственной активности при каких-либо задержках с поставками компонентов через границу", - заявил пресс-секретарь компании.

Такими мерами Honda намерена максимально снизить риски нарушения производственных операций на заводе в Суиндоне в случае любых проблем с логистикой или таможней.