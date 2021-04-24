О нас
Report Georgia
Аудио новости

Honda пообещала к 2040 году выпускать только электромобили

Honda пообещала к 2040 году выпускать только электромобили Японский автоконцерн Honda планирует к 2040 году ограничить свои новые продажи электромобилями и автомобилями на топливных элементах
Бизнес
24 апреля 2021 г. 08:03
Honda пообещала к 2040 году выпускать только электромобили

Японский автоконцерн Honda планирует к 2040 году ограничить свои новые продажи электромобилями и автомобилями на топливных элементах.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что на разработку новых моделей автоконцерн намерен в течение шести лет выделить около 5 трлн иен (около 46,3 млрд долларов США), а также уже рассматривает возможность создания предприятия, специализирующегося на выпуске электромобилей.

Между тем в 2020 году Honda реализовала 4,45 млн транспортных средств, доля электромобилей и автомобилей на топливных элементах, среди которых заняла менее 1 процента, подчеркивает газета.

Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных автомобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 отраслей, таких как нормы жилищного строительства, развитие водородной энергетики и т. д. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в конечном итоге стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти 900 млрд к 2030 году и более 1,8 трлн долларов США в течение следующих 20 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Honda” 2040-cı ildən ancaq elektromobillər satacaq

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi