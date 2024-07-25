Honda останавливает два завода в КНР из-за падения спроса на бензиновые автомобили

Японская корпорация Honda прекращает производство на двух своих заводах по выпуску бензиновых автомобилей в КНР, где в обстановке острой конкуренции резко расширяется спрос на электромобили китайского производства.

Японская корпорация Honda прекращает производство на двух своих заводах по выпуску бензиновых автомобилей в КНР, где в обстановке острой конкуренции резко расширяется спрос на электромобили китайского производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NHK.

По ее данным, всего у компании к настоящему времени шесть заводов в КНР. Один из них будет закрыт, другой приостановит работу. Эти предприятия могут производить в общей сложности 290 тыс. бензиновых автомобилей в год. Это 20% мощностей Honda в Китае.

Одновременно корпорация намерена запустить в КНР два завода по производству электромобилей. Тем самым Honda надеется сохранить свои слабеющие позиции на крайне перспективном китайском рынке, отмечает NHK.

По сведениям телекомпании, в тяжелом положении оказались в Китае и другие японские автомобилестроители. Из-за острой конкуренции Mitsubishi в октябре прошлого года приняла решение полностью уйти из КНР. Nissan, по данным NHK, также стоит перед необходимостью серьезно пересмотреть свою стратегию в Китае, включая остановку работы на одном из заводов.