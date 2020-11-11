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Honda намерена начать продажу автомобилей с третьим уровнем автоматизации

Honda намерена начать продажу автомобилей с третьим уровнем автоматизации В этом направлении она станет первой в мире
Бизнес
11 ноября 2020 г. 10:46
Honda намерена начать продажу автомобилей с третьим уровнем автоматизации

Японская компания Honda первой в мире намерена начать реализацию на рынке автомобилей, отвечающих третьему уровню автоматизации по международной классификации.

Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии выдало сертификат безопасности на седан премиум-класса Legend, на котором было установлено необходимое оборудование для беспилотного вождения.

Третий уровень автоматизации подразумевает, что автомобиль может двигаться без участия водителя при определенных условиях, например, в потоке по скоростному шоссе, совершая торможения, ускорения и обгоны медленного транспорта. Однако находящемуся за рулем все равно необходимо следить за дорогой и быть готовым отреагировать на экстренную ситуацию. Тем не менее скорость движения на скоростных дорогах для таких моделей Honda будет ограничена.

Сообщество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) выделяет шесть уровней автоматизации машин, где нулевой уровень подразумевает отсутствие автоматизации (водитель делает всю работу самостоятельно), а пятый обозначает полную автоматизацию (непосредственного вмешательства в процесс вождения не требуется).

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск ранее заявлял о планах в скором времени создать автомобиль с технологией полной автоматизации, отвечающей стандартам пятого уровня.

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