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Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию

Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию Японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию.
Бизнес
2 марта 2022 г. 14:20
Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию

Японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию.

Как передает Report, об этом сообщила японская газета Nikkei.

Honda останавливает экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. У автоконцерна нет своего завода в РФ, поэтому весь объем поставок он экспортирует из США и Японии. Mazda останавливает поставки деталей для завода в России.

Остановки экспорта связаны с падением курса рубля и разрывом цепочек поставок, что затрудняет дальнейшее производство. При этом автоконцерн Nissan уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей, но намерен продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в России.

Из 862 млрд иен (7,56 млрд долларов) экспорта из Японии в Россию 40%, или 357,5 млрд иен (3,14 млрд) приходится на экспорт автомобилей. Если добавить к ним экспорт автодеталей, то сумма превысит 50% от общих показателей экспорта, отмечается в статье.

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Версия на английском языке Honda, Mazda stop exports to Russia
Версия на азербайджанском языке “Honda” və “Mazda” şirkətləri Rusiyaya ixracı dayandırır

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