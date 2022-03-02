Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию

Японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию.

Японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию.

Как передает Report, об этом сообщила японская газета Nikkei.

Honda останавливает экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. У автоконцерна нет своего завода в РФ, поэтому весь объем поставок он экспортирует из США и Японии. Mazda останавливает поставки деталей для завода в России.

Остановки экспорта связаны с падением курса рубля и разрывом цепочек поставок, что затрудняет дальнейшее производство. При этом автоконцерн Nissan уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей, но намерен продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в России.

Из 862 млрд иен (7,56 млрд долларов) экспорта из Японии в Россию 40%, или 357,5 млрд иен (3,14 млрд) приходится на экспорт автомобилей. Если добавить к ним экспорт автодеталей, то сумма превысит 50% от общих показателей экспорта, отмечается в статье.