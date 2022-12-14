Holcim-Azerbaijan намерен инвестировать в Карабах

ОАО Holcim-Azerbaijan, 86% акций которого принадлежат швейцарским компаниям Lafarge Holcim и Holcim Auslandbeteiligungs GmbH, заинтересовано в инвестировании в освобожденные территории.

ОАО Holcim-Azerbaijan, 86% акций которого принадлежат швейцарским компаниям Lafarge Holcim и Holcim Auslandbeteiligungs GmbH, заинтересовано в инвестировании в освобожденные территории.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник руководителя Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохраб Гадиров.

"Особо следует отметить работы Holcim по созданию логистического терминала. По словам официальных лиц компании, это не последняя их инициатива, могут быть выполнены и другие работы. Швейцарские компании в основном осуществляют деятельность в сфере химической промышленности, однако они также заинтересованы в других секторах", - отметил З.Гадиров.