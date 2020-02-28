Hitachi переводит треть сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Японская корпорация Hitachi Ltd приняла решение перевести почти треть своих сотрудников в Японии на удаленную работу в рамках требования правительства страны, направленного на предотвращение распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Меры будут действовать в течение марта и затронут около 10 тыс. из 35 тыс. человек, трудоустроенных в Японии. В первую очередь в это число попали те сотрудники, чьи дети учатся в школах.

Ранее правительство Японии официально обратилось к комитетам по делам просвещения всех 47 префектур страны с просьбой о временном закрытии всех школ в связи с угрозой распространения нового вируса. Правительство просит ввести в действие эту меру со 2 марта и продолжать перерыв до начала весенних каникул. В зависимости от префектуры это либо середина, либо конец марта. При этом власти попросили, чтобы дети не выходили из дома без крайней необходимости.

При отсутствии дополнительных распоряжений дети вернутся в школы в апреле. Решения об этом также принимают местные органы власти.

В Японии уже отмечено более 900 случаев заражения коронавирусом, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.