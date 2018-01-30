Хенрик Хололей: Азербайджан может стать частью трансъевропейских сетей ЕС

Баку. 30 января. REPORT.AZ / Caspian European Club провел сегодня в Баку первый CEO Breakfast Baku.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

В качестве почетного гостя на CEO Breakfast Baku принял участие глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (DG MOVE) Хенрик Хололей.

Поприветствовав гостей CEO Breakfast Baku, он отметил: "Азербайджан является частью европейской семьи, поэтому для нас очень важно обеспечить более глубокое взаимодействие с ЕС. Только тогда мы сможем раскрыть полный потенциал всех предприятий и еще больше сблизить наших граждан. Мы полны решимости осуществить это посредством углубленного авиационного соглашения, тесного морского сотрудничества, что позволит Азербайджану стать частью трансъевропейских сетей ЕС".

Главный исполнительный директор Caspian European Club Мустафа Аббасбейли поблагодарил почетного гостя и заявил, что отныне CEO Breakfast Baku будет проводиться ежемесячно. "На мероприятиях формата CEO Breakfast будет организовано неформальное общение между топ-менеджерами компаний-членов Caspian European Club и руководителями государственных структур, представляющих экономический блок не только Азербайджана, но и других стран", - продолжил он.

Мустафа Аббасбейли добавил, что данные мероприятия служат решению проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, ведению бизнеса в разных регионах страны, и формированию предложений по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

Первый заместитель председателя Caspian European Club Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе.