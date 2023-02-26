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Heineken уходит с российского рынка

Heineken уходит с российского рынка Нидерландская пивоваренная компания Heineken намерена уйти с российского рынка и продать свой бизнес в стране в первой половине 2023 года.
Бизнес
26 февраля 2023 г. 04:15
Heineken уходит с российского рынка

Нидерландская пивоваренная компания Heineken намерена уйти с российского рынка и продать свой бизнес в стране в первой половине 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы передать наш бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах и со значительными финансовыми потерями для компании", - говорится в заявлении Heineken.

Напомним, что концерн еще в марте прошлого года сообщил о приостановке экспорта пива и инвестиционных проектов в РФ.

В компании также заявили, что ожидают убытков в размере 300 млн евро при его продаже уже в первой половине 2023 года.

"Тем временем наши местные коллеги делают все возможное, чтобы сохранить бизнес, избежать национализации и обеспечить, чтобы их средства к существованию не подвергались риску", - сообщает пресс-служба компании.

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Версия на азербайджанском языке “Heineken” Rusiya bazarını tərk edir: “Çox çətin şəraitdə çalışırıq”

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