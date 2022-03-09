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Heineken и Mothercare уходят с российского рынка, UPM не будет покупать древесину

Heineken и Mothercare уходят с российского рынка, UPM не будет покупать древесину Нидерландский концерн Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ.
Бизнес
9 марта 2022 г. 12:33
Heineken и Mothercare уходят с российского рынка, UPM не будет покупать древесину

Нидерландский концерн Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

При этом в концерне подчеркнули, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов.

Ранее стало известно о том, что датская пивоваренная компания Carlsberg, в которую входят также такие бренды, как Tuborg, Holsten и Kronenbourg, решила приостановить инвестиции в РФ. К тому же было принято решение прекратить поставки своей продукции российской компании "Балтика".

Кроме того, британский ритейлер детских товаров Mothercare объявил, что приостанавливает работу в России.

В пресс-релизе компании говорится, что все 120 магазинов Mothercare в России и онлайн-продажи временно закроют. На Россию приходится около 20–25% мировых розничных продаж ритейлера, прибыль от них оценивалась примерно в 0,5 млн фунтов стерлингов в месяц.

Еще одна компания намерена прекращать сотрудничество с российской стороной. Так, финская лесопромышленная компания UPM приостановит покупку древесины в РФ и работу фанерного завода в Чудово в Новгородской области.

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Версия на английском языке Heineken, Mothercare leave Russia, UPM suspends purchasing of wood to Russia

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