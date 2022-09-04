Haval представит в 2022 году две новые модели

Китайский автопроизводитель Haval намерен до конца 2022 года представить две новые модели.

Китайский автопроизводитель Haval намерен до конца 2022 года представить две новые модели.

Как передает Report со ссылкой на Autohome , условные изображения будущих автомобилей содержатся в презентации компании, фото которой опубликовало издание.

Предполагается, что одной из этих двух новинок станет кроссовер H-Dog, дебютировавший в конце августа на автосалоне в Чэнду. Автомобиль получит гибридную силовую установку с бензиновым турбомотором 1.5. Ее суммарная мощность - 326 л.с.

Кроме того, ожидается, что автопроизводитель рассекретит новый кроссовер, известный пока под кодовым обозначением А07. «Шпионские» фотографии с испытаний этой машины публиковали китайские СМИ. Также Haval выпустит гибридную версию кроссовера H6. Как и в случае с H-Dog, в ее основе - турбомотор 1,5 и электродвигатель.