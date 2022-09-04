Haval представит в 2022 году две новые модели

Китайский автопроизводитель Haval намерен до конца 2022 года представить две новые модели.
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Предполагается, что одной из этих двух новинок станет кроссовер H-Dog, дебютировавший в конце августа на автосалоне в Чэнду. Автомобиль получит гибридную силовую установку с бензиновым турбомотором 1.5. Ее суммарная мощность - 326 л.с.
Кроме того, ожидается, что автопроизводитель рассекретит новый кроссовер, известный пока под кодовым обозначением А07. «Шпионские» фотографии с испытаний этой машины публиковали китайские СМИ. Также Haval выпустит гибридную версию кроссовера H6. Как и в случае с H-Dog, в ее основе - турбомотор 1,5 и электродвигатель.