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Haval представит в 2022 году две новые модели

Haval представит в 2022 году две новые модели Китайский автопроизводитель Haval намерен до конца 2022 года представить две новые модели.
Бизнес
4 сентября 2022 г. 07:26
Haval представит в 2022 году две новые модели

Китайский автопроизводитель Haval намерен до конца 2022 года представить две новые модели.

Как передает Report со ссылкой на Autohome, условные изображения будущих автомобилей содержатся в презентации компании, фото которой опубликовало издание.

Предполагается, что одной из этих двух новинок станет кроссовер H-Dog, дебютировавший в конце августа на автосалоне в Чэнду. Автомобиль получит гибридную силовую установку с бензиновым турбомотором 1.5. Ее суммарная мощность - 326 л.с.

Кроме того, ожидается, что автопроизводитель рассекретит новый кроссовер, известный пока под кодовым обозначением А07. «Шпионские» фотографии с испытаний этой машины публиковали китайские СМИ. Также Haval выпустит гибридную версию кроссовера H6. Как и в случае с H-Dog, в ее основе - турбомотор 1,5 и электродвигатель.

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