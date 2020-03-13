Ханты-Мансийск и Азербайджан заинтересованы в развитии торговли и туризма

Сегодня на прилавках Ханты-Мансийска присутствует более 1 000 видов продукции, производимой в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на сообщение администрации города, об этом сказал председатель Думы города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков на встрече представителей муниципальной власти с генеральным консулом Азербайджана Ильгаром Искендеровым.

«В Ханты-Мансийске созданы хорошие условия для совместной работы с нашими партнерами. В «Югра-Экспо» проводятся различные продовольственные ярмарки. Сегодня на прилавках города присутствует более 1 000 видов продукции, производимой в Азербайджане: фрукты и овощи, орехи, алкоголь, чай, кофе и т.д. От партнеров мы ожидаем новых качественных товаров и расширения ассортимента», – сказал К.Пенчуков.

Как отметил заместитель главы города Теодор Марютин, Ханты-Мансийск открыт для сотрудничества, в городе созданы все условия для развития любого вида бизнеса: "Мы надеемся, что заключение соответствующих соглашений послужит развитию предпринимательской деятельности на территории города. Для нас, как для жителей, важно иметь возможность покупать свежие продукты. Причем, без посредников товары станут дешевле".

Участники встречи также обсудили развитие туризма. Консул И.Искендеров отметил, что территория округа достаточно привлекательна для многих азербайджанцев: "Многие путешествующие люди, имеющие отношение к различным экстремальным хобби, охоте и рыбалке, хотят побывать на северных территориях Урала, в том числе и в Югре".

При этом К.Пенчуков сообщил о том, что достигнута договоренность о следующей встрече в рамках туристического форума «Большой Урал»: "Он будет проходить в Екатеринбурге, и, вероятнее всего, там мы пообщаемся более детально».

Консул также рассказал о деятельности азербайджанского винодельческого предприятия в Екатеринбурге. Оно было создано при содействии Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и торгового представительства Азербайджана в России. По его словам, предприятие ведет деятельность по поддержке экспорта местной продукции, продвижения бренда «Made in Azerbaijan», организует и координирует продажи в России азербайджанских вин и спиртных напитков.

Подводя итоги встречи, Теодор Марютин отметил, что в планах Ханты-Мансийска и Азербайджана – налаживание связей не только в сфере торговли, но и сервиса: «Сегодня возникла тема по выстраиванию туристических путей. Ханты-Мансийск готов предоставить соответствующие возможности и стать центром для распространения товаров и предложений наших партнеров на территории округа».