Хани Салем Сонбол: Азербайджан имеет большой потенциал для развития сельхозотрасли

"Учитывая важность поддержки секторов, выходящих за рамки традиционных, правительство Азербайджана предприняло важные шаги для диверсификации своей экономики".

"Учитывая важность поддержки секторов, выходящих за рамки традиционных, правительство Азербайджана предприняло важные шаги для диверсификации своей экономики".

Об этом Report заявил генеральный директор Международной исламской торговой финансовой корпорации (ITFC) Хани Салем Сонбол.

Он отметил, что среди секторов с большим потенциалом развития основным является сельское хозяйство: “Этот сектор играет важную роль не только для стабильного развития экономики, но и для повышения конкурентоспособности на глобальном уровне. Это позволит еще больше повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, создать новые рынки и направления экспорта. Эти улучшения включают модернизацию и расширение цепочки поставок для повышения производительности и потенциала поставок”.