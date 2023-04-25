Халид Ахадов: Развитие предпринимательства было приоритетом в политике Гейдара Алиева

Развитие предпринимательства было одним из приоритетов в политике общенационального лидера Гейдара Алиева.

Развитие предпринимательства было одним из приоритетов в политике общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов заявил на организованном министерством экономики, KOBİA и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" мероприятии на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

"Общенациональный лидер провел в банковском секторе реформы, облегчающие предпринимателям доступ к финансовым возможностям. Гейдар Алиев интересовался проблемами предпринимателей, показателем этого может служить госпрограмма в сфере развития предпринимательства. Он постоянно проводил комплексные мероприятия по устранению искусственных препятствий предпринимательской деятельности", - отметил Х.Ахадов.

По словам Х.Ахадова, с 60-х годов минувшего века Азербайджан был отстающей страной по социально-экономическим показателям: "Именно благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву Азербайджан за несколько лет превратился в развитую промышленную республику".

Х.Ахадов отметил, что на освобожденных территориях ускоренными темпами продолжаются восстановительные работы: "В ближайшем будущем предприниматели внесут большой вклад в эту деятельность. Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева мы добиваемся новых успехов на новом этапе истории. Уверен, что благодаря партнерству государственного и частного секторов страна станет еще более развитой".