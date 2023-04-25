О нас

Халид Ахадов: Развитие предпринимательства было приоритетом в политике Гейдара Алиева

Халид Ахадов: Развитие предпринимательства было приоритетом в политике Гейдара Алиева Развитие предпринимательства было одним из приоритетов в политике общенационального лидера Гейдара Алиева.
Бизнес
25 апреля 2023 г. 12:41
Халид Ахадов: Развитие предпринимательства было приоритетом в политике Гейдара Алиева

Развитие предпринимательства было одним из приоритетов в политике общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов заявил на организованном министерством экономики, KOBİA и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" мероприятии на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

"Общенациональный лидер провел в банковском секторе реформы, облегчающие предпринимателям доступ к финансовым возможностям. Гейдар Алиев интересовался проблемами предпринимателей, показателем этого может служить госпрограмма в сфере развития предпринимательства. Он постоянно проводил комплексные мероприятия по устранению искусственных препятствий предпринимательской деятельности", - отметил Х.Ахадов.

По словам Х.Ахадова, с 60-х годов минувшего века Азербайджан был отстающей страной по социально-экономическим показателям: "Именно благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву Азербайджан за несколько лет превратился в развитую промышленную республику".

Х.Ахадов отметил, что на освобожденных территориях ускоренными темпами продолжаются восстановительные работы: "В ближайшем будущем предприниматели внесут большой вклад в эту деятельность. Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева мы добиваемся новых успехов на новом этапе истории. Уверен, что благодаря партнерству государственного и частного секторов страна станет еще более развитой".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Khalid Ahadov: Entrepreneurship development - priority in Heydar Aliyev's policy
Версия на азербайджанском языке Xalid Əhədov: "Heydər Əliyevin siyasətində sahibkarlığın inkişafı prioritet olub"

Другие новости из категории

Министр: Стоящий перед нами главный вопрос - вхождение частного сектора в Карабах
Министр: Стоящий перед нами главный вопрос - вхождение частного сектора в Карабах
25 апреля 2023 г. 12:41
Микаил Джаббаров: Более 80% налогов приходится на частный сектор
Микаил Джаббаров: Более 80% налогов приходится на частный сектор
25 апреля 2023 г. 12:21
Азербайджан начал экспорт автомобилей в еще одну страну
Азербайджан начал экспорт автомобилей в еще одну страну
25 апреля 2023 г. 10:23
LVMH стала первой компанией в Европе с капитализацией выше $500 млрд
LVMH стала первой компанией в Европе с капитализацией выше $500 млрд
24 апреля 2023 г. 19:48
Азербайджан резко увеличил закупку кокосов с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку кокосов с основного рынка поставок
24 апреля 2023 г. 14:01
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта какао на 30%
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта какао на 30%
21 апреля 2023 г. 17:58
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 12%
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 12%
21 апреля 2023 г. 14:40
Оборот общепита в Азербайджане вырос на 22%
Оборот общепита в Азербайджане вырос на 22%
21 апреля 2023 г. 12:37
Азербайджан в 38 раз увеличил закупки стеклянной тары из Китая
Азербайджан в 38 раз увеличил закупки стеклянной тары из Китая
20 апреля 2023 г. 18:10
Посол: Азербайджан и Швеция обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества
Посол: Азербайджан и Швеция обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества
20 апреля 2023 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi