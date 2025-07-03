Haber Global: Азербайджан принимает у себя важные форумы накануне саммита ОЭС

Перед саммитом лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящим в Лачине, были организованы ряд важных форумов.

Перед саммитом лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящим в Лачине, были организованы ряд важных форумов.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global, посвященном саммиту ОЭС в Лачине и 6-му бизнес-форуму ОЭС в городе Шуша.

Отмечается, что Азербайджан накануне 17-го саммита ОЭС принимает у себя важные форумы. Основная цель — усиление сотрудничества между странами-участницами организации во всех сферах. После Молодёжного форума ОЭС, прошедшего в Агдаме, Лачин принял Форум женщин ОЭС. В панельных дискуссиях приняли участие заместители министров, депутаты и представители международных организаций из Турции, Узбекистана, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. На форуме обсуждалось усиление участия женщин во всех сферах деятельности.

Указывается также, что в бизнес-форуме, состоявшемся в городе Шуша, приняли участие более 170 предпринимателей из 10 стран. Цель мероприятия — расширение торговли и инвестиционных возможностей между государствами — членами ОЭС. Особенно активно была представлена делегация из Турции.

17-й саммит ОЭС пройдёт в пятницу в Ханкенди. Ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.