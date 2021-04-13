Гюльмамедов: Наблюдается приток квалифицированных кадров в частный сектор

Наблюдался дефицит кадров, специализирующихся на ведении бухгалтерского учета, и в то же время приток квалифицированных кадров в частный сектор

Контрольные мероприятия Счетной палаты Азербайджана в прошлом году в основном охватывали аграрную сферу, государственные закупки, финансовую отчетность, а также планирование и исполнение госбюджета, отчетность, связанную с Государственным фондом социальной защиты.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сегодня заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает Report.

"Только 1/4 производителей, обратившихся за субсидиями, были обеспечены выписками о праве собственности на землю, 33,7% возделываемых земель остались без государственной поддержки. Наблюдался дефицит кадров, специализирующихся на ведении бухгалтерского учета, и в то же время приток квалифицированных кадров в частный сектор", - отметил он.