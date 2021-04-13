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Гюльмамедов: Наблюдается приток квалифицированных кадров в частный сектор

Гюльмамедов: Наблюдается приток квалифицированных кадров в частный сектор Наблюдался дефицит кадров, специализирующихся на ведении бухгалтерского учета, и в то же время приток квалифицированных кадров в частный сектор
Бизнес
13 апреля 2021 г. 12:12
Гюльмамедов: Наблюдается приток квалифицированных кадров в частный сектор
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Контрольные мероприятия Счетной палаты Азербайджана в прошлом году в основном охватывали аграрную сферу, государственные закупки, финансовую отчетность, а также планирование и исполнение госбюджета, отчетность, связанную с Государственным фондом социальной защиты.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сегодня заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает Report.

"Только 1/4 производителей, обратившихся за субсидиями, были обеспечены выписками о праве собственности на землю, 33,7% возделываемых земель остались без государственной поддержки. Наблюдался дефицит кадров, специализирующихся на ведении бухгалтерского учета, и в то же время приток квалифицированных кадров в частный сектор", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: “Səriştəli kadrların özəl sektora axını müşahidə olunur”

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