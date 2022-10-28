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"Гянджинский ковровый комбинат" приватизирован

"Гянджинский ковровый комбинат" приватизирован Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики подвела итоги инвестиционного конкурса по приватизации государственной доли в ООО "Гянджинский ковровый комбинат", объявленного в августе этого года.
Бизнес
28 октября 2022 г. 13:34
Гянджинский ковровый комбинат приватизирован

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики подвела итоги инвестиционного конкурса по приватизации государственной доли в ООО "Гянджинский ковровый комбинат", объявленного в августе этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, ООО Gence İlmechi было объявлено победителем конкурса.

Компания-победитель в соответствии с подписанным с ней договором купли-продажи взяла на себя перечисление в госбюджет 7,5 млн манатов, выполнение двухлетней инвестиционной программы в объеме 22 млн манатов, урегулирование задолженности предприятия, выполнение других социально-экономических обязательств.

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