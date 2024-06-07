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Гянджинский автозавод, МАЗ и Пожснаб договорились о совместном производстве пожарной техники

Гянджинский автозавод, МАЗ и Пожснаб договорились о совместном производстве пожарной техники Производственное объединение “Гянджинский автомобильный завод”, ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ) и ООО “Пожснаб” подписали трехстороннее соглашение об организации производства белорусской пожарной техники в Азербайджане.
Бизнес
7 июня 2024 г. 12:15
Гянджинский автозавод, МАЗ и Пожснаб договорились о совместном производстве пожарной техники

Производственное объединение “Гянджинский автомобильный завод”, ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ) и ООО “Пожснаб” подписали трехстороннее соглашение об организации производства белорусской пожарной техники в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ.

Документ был подписан 6 июня в рамках поездки азербайджанской делегацией на минское предприятие «Белкоммунмаш».

«Шасси будет производить МАЗ, навесное пожарное оборудование- «Пожснаб», а сборка будет производиться у нас», - сообщил председатель наблюдательного совета производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод» Ханлар Фатиев.

Он также напомнил, что во время недавнего государственного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан был подписан меморандум на приобретение 400 единиц пожарной техники для нужд МЧС Азербайджана:

«Договор заключен сроком на четыре года», - сказал он.

В целом, говоря о взаимодействии с Беларусью, Х.Фатиев сообщил, что на Гянджинском автомобильном заводе было собрано около 4,5 тыс. машин МАЗ и 15 тысяч тракторов.

«Также начали сборку электробусов. С белорусами работать можно и нужно», - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке “Gəncə Avtomobil Zavodu”, MAZ və “Pojsnab” yanğınsöndürmə texnikasının birgə istehsalı barədə razılığa gəlib

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