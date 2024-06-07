Гянджинский автозавод, МАЗ и Пожснаб договорились о совместном производстве пожарной техники

Производственное объединение “Гянджинский автомобильный завод”, ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ) и ООО “Пожснаб” подписали трехстороннее соглашение об организации производства белорусской пожарной техники в Азербайджане.

Производственное объединение “Гянджинский автомобильный завод”, ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ) и ООО “Пожснаб” подписали трехстороннее соглашение об организации производства белорусской пожарной техники в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ.

Документ был подписан 6 июня в рамках поездки азербайджанской делегацией на минское предприятие «Белкоммунмаш».

«Шасси будет производить МАЗ, навесное пожарное оборудование- «Пожснаб», а сборка будет производиться у нас», - сообщил председатель наблюдательного совета производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод» Ханлар Фатиев.

Он также напомнил, что во время недавнего государственного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан был подписан меморандум на приобретение 400 единиц пожарной техники для нужд МЧС Азербайджана:

«Договор заключен сроком на четыре года», - сказал он.

В целом, говоря о взаимодействии с Беларусью, Х.Фатиев сообщил, что на Гянджинском автомобильном заводе было собрано около 4,5 тыс. машин МАЗ и 15 тысяч тракторов.

«Также начали сборку электробусов. С белорусами работать можно и нужно», - отметил он.