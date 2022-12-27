Гурейши: Получение большого количества сертификатов ISO свидетельствует о соответствии международным стандартам

"Получение компаниями большого количества сертификатов ISO свидетельствует о деятельности в соответствии с международными стандартами".

"Получение компаниями большого количества сертификатов ISO свидетельствует о деятельности в соответствии с международными стандартами".

Как сообщает Report, об этом сказала директор департамента обеспечения и гарантии качества компании Global Assurance Гюнель Гурейши на церемонии вручения сертификатов ISO компаниям ООО Global Media Group.

"В начале года, по поручению руководства Global Media Holding, мы подали заявку на подтверждение соответствия стандартам. После этого решения в компании начался длительный процесс стандартизации", - сказала Гурейши.

По ее словам, в Азербайджане некоторые компании получили сертификат ISO 9001, но в медиа-секторе еще не было компании, получившей этот сертификат: "Это первый случай, вызвавший широкий интерес. Эти сертификаты применяют более 1 миллиона компаний в более чем 160 странах мира. Получение компаниями большого количества сертификатов ISO свидетельствует о деятельности в соответствии с международными стандартами. Мы выражаем глубокую благодарность нашему руководству, в частности Эльнуру Абдуллаеву, за поддержку на этом пути".