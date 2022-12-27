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Гурейши: Получение большого количества сертификатов ISO свидетельствует о соответствии международным стандартам

Гурейши: Получение большого количества сертификатов ISO свидетельствует о соответствии международным стандартам "Получение компаниями большого количества сертификатов ISO свидетельствует о деятельности в соответствии с международными стандартами".
Бизнес
27 декабря 2022 г. 12:36
Гурейши: Получение большого количества сертификатов ISO свидетельствует о соответствии международным стандартам

"Получение компаниями большого количества сертификатов ISO свидетельствует о деятельности в соответствии с международными стандартами".

Как сообщает Report, об этом сказала директор департамента обеспечения и гарантии качества компании Global Assurance Гюнель Гурейши на церемонии вручения сертификатов ISO компаниям ООО Global Media Group.

"В начале года, по поручению руководства Global Media Holding, мы подали заявку на подтверждение соответствия стандартам. После этого решения в компании начался длительный процесс стандартизации", - сказала Гурейши.

По ее словам, в Азербайджане некоторые компании получили сертификат ISO 9001, но в медиа-секторе еще не было компании, получившей этот сертификат: "Это первый случай, вызвавший широкий интерес. Эти сертификаты применяют более 1 миллиона компаний в более чем 160 странах мира. Получение компаниями большого количества сертификатов ISO свидетельствует о деятельности в соответствии с международными стандартами. Мы выражаем глубокую благодарность нашему руководству, в частности Эльнуру Абдуллаеву, за поддержку на этом пути".

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Версия на английском языке Gunel Gureishi: A large number of companies that received ISO in Azerbaijan indicates compliance with international standards
Версия на азербайджанском языке Günel Qureyşi: "Azərbaycanda İSO alan şirkətlərin çox olması beynəlxalq standartlara uyğunluğun dəlalətidir"

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