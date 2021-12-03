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Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов

Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов В январе-сентябре 2021 года более 30 предприятий Винницкой области экспортировали свою продукцию в Азербайджан.
Бизнес
3 декабря 2021 г. 11:25
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов

В январе-сентябре 2021 года более 30 предприятий Винницкой области экспортировали свою продукцию в Азербайджан.

Об этом в интервью Восточно-европейскому бюро Report заявил глава Винницкой областной государственной администрации Украины (губернатор) Сергей Борзов.

По словам С.Борзова, за девять месяцев этого года из Винницы в Азербайджан было экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов: "Основное место здесь занимают молоко и молочные продукты (24%), этиловый спирт (20%), мясо и сухие продукты (оба по 16%), черные и цветные металлы (13,5%). Также очень динамично развивается фармацевтический рынок, который сейчас составляет 5%, но считаем, что в будущем эта цифра будет увеличиваться. При этом доля изделий из дерева составляет до 5%".

"К сожалению, в этом году ввоза товаров из Азербайджана в наш регион не было. Надо работать в этом направлении, поскольку Винницкая область также заинтересована в импорте качественной азербайджанской продукции. Наши предприятия достаточно крупные и могут импортировать любую продукцию напрямую из Азербайджана", - добавил он.

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Версия на английском языке Ukraine's Vinnytsia Oblast exports $ 5 million worth of goods to Azerbaijan in nine months
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Vinnitsa vilayətindən Azərbaycana 9 ayda 5 milyon dollarlıq məhsul ixrac olunub

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