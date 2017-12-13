Губернатор региона Имерети примет участие в азербайджано-грузинском бизнес-форуме

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Губернатор региона Имерети Грузии Гиви Чичинадзе примет участие в качестве почетного гостя в азербайджано-грузинском бизнес форуме в рамках Caspian European Club и на третьем CEO Lunch Tbilisi, которые состоятся 15 декабря в Грузии.

Как сообщили Report из Клуба, Гиви Чичинадзе высоко оценил деятельность Caspian European Club и Caspian Energy Georgia, отметив, что регион Имерети тесно сотрудничает с азербайджанскими предпринимателями. "Мы рассчитываем, что Caspian Energy Georgia проведут аналогичные мероприятия и в нашем регионе. Мы в свою очередь, всегда открыты к сотрудничеству и готовы обсудить любые предложения со стороны бизнеса", - сказал он.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, губернатор региона Квемо-Картли Григол Немсадзе и губернатор региона Имерети Грузии Гиви Чичинадзе проведут встречу с руководителями компаний-участниц и ответят на все интересующие их вопросы на бизнес-форуме в рамках Caspian European Club.

Напомним, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.