Губернатор: Курганская область заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров и временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курганской области России Вадим Шумков обсудили развитие сотрудничества между республикой и данной областью, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Глава региона подчеркнул, что промышленные предприятия области заинтересованы в развитии взаимодействия с азербайджанскими деловыми кругами и готовы экспортировать в республику различную продукцию – от коммунально-строительной до противопожарной техники.

"Мы готовы налаживать деловые отношения с Азербайджаном достаточно активно. Для этого в Курганской области есть все инструменты. В частности, у нас действует экспортный центр, мы планируем полностью перестраивать и стимулировать его работу. В регионе развиваются три основных направления экспорта: это продукция машиностроения, малого и среднего предпринимательства, а также агропромышленного комплекса. Именно эти направления и могут быть интересны коллегам из Азербайджана", - отметил В.Шумков.

Стороны договорились организовать во второй половине 2019 года визит делегации области в Азербайджан. В рамках визита планируется проведение презентации промышленного, туристического и аграрного потенциала Курганской области, стороны также намерены проработать основные направления взаимодействия.

Наряду с этим стороны решили обновить и дополнить уже действующее Соглашение о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве между правительствами Курганской области и Азербайджана.