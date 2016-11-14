ГТК: За последние три дня российскую границу пересекли 475 автотранспортных средств

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Очереди из автотранспортных средств на таможенно-пропускном пункте "Самур" Хачмазского таможенного управления у азербайджано-российской границы устранены. Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

По информации, после обращения ГТК к руководству Федеральной таможенной службы России и интенсивных переговоров за последние три дня обеспечен пропуск через границу 475 автотранспортных средств.

Напомним, что пробки на таможенно-пропускном пункте "Самур" возникли из-за низкого потенциала пропуска транспорта с российской стороны. В целях оперативного устранения проблемы 11 ноября ГТК обратился к руководству Федеральной таможенной службы России, после чего состоялась встреча между представителями пограничных и таможенных служб обеих стран.

Председатель ГТК Айдын Алиев 12 ноября отправился на таможенно-пропускной пункт "Самур", чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Руководство Хачмазского и Дагестанского таможенного управлений 13 ноября вновь провели встречу на азербайджано-российской границе, в ходе которой обсуждалась сложившаяся в последние дни ситуация на границе и пути выхода из нее. Стороны также подписали протокол об оперативном урегулировании аналогичных проблем.

А.Алиев и замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов провели телефонный разговор, в котором обсудили текущую ситуацию на границе.