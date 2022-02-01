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ГТК: В январе через таможенный пост "Губадлы" проследовало 109 транспортных средств

ГТК: В январе через таможенный пост "Губадлы" проследовало 109 транспортных средств В январе этого года из-за неблагоприятных погодных условий через таможенный пост "Губадлы" проследовало 109 транспортных средств.
Бизнес
1 февраля 2022 г. 15:04
ГТК: В январе через таможенный пост Губадлы проследовало 109 транспортных средств

В январе этого года из-за неблагоприятных погодных условий через таможенный пост "Губадлы" проследовало 109 транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Отметим, что в социальных сетях обсуждается заявление председателя ГТК Сафара Мехтиева о сумме таможенных пошлин, собранных с транспортных средств, проходящих через таможенный пост "Губадлы". Отмечается, что названная сумма 2 млн манатов не сильно отличается от той, что была объявлена в декабре.

В комитете заявили, что в связи с небольшим количеством транспортных средств, прошедших через пост в прошлом месяце, нет существенной разницы в итоговых цифрах, обнародованных за декабре и январь.

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Версия на азербайджанском языке DGK: “Yanvarda “Qubadlı” gömrük postundan 109 nəqliyyat vasitəsi keçib”

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