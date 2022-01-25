ГТК: В прошлом году из оборота изъято 310 единиц поддельных напитков

В 2021 году в Азербайджане изъято из незаконного оборота 310 единиц контрафактных алкогольных напитков, маркированных поддельными акцизными марками.

В 2021 году в Азербайджане изъято из незаконного оборота 310 единиц контрафактных алкогольных напитков, маркированных поддельными акцизными марками.

Как сообщает Report, об этом сообщил первый заместитель начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Гюлоглан Мурадлы.

"В прошлом году было изъято более 1,78 млн штук сигарет иностранного производства на сумму 310 тысяч манатов, которые пытались ввезти в страну незаконными способами, а также 1 840 штук непригодных для использования, поддельных и некачественных сигарет", - отметил представитель таможни.