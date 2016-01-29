​ГТК: В этом году импорт сократится более чем на 45%

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Хотя в 2016 году объем импортных операций первоначально прогнозировался в размере 9 млрд. долларов, реально этот показатель не превысит 5 млрд. долларов".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехдиев: "По данным за январь, импорт сократился на 65-70%. Поэтому, по моему мнению, реальные объемы импорта не превысят 5 млрд. долларов".

По мнению председателя комитета Айдына Алиева, объемы импорта будут больше 5 млрд. долларов: "В стране ожидается рост импорта машин и оборудований за счет открытия новых инвестиционных производственных мощностей. Это большой жест главы государства в сторону предпринимателей".

Отметим, что в прошлом году объемы импорта составили 9,2 млрд. долларов.