ГТК: В прошлом году из оборота изъято рекордное количество наркотиков

В 2021 году в Азербайджане 69% преступлений, связанных с контрабандой, составили наркопреступления.

В 2021 году в Азербайджане 69% преступлений, связанных с контрабандой, составили наркопреступления.

Как передает Report, об этом рассказал первый заместитель начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Гюлоглан Мурадлы во второй день тренинга на тему “Реформы в таможенной системе: результаты, перспективы” для представителей средств массовой информации в городе Лянкяран.

"Соответствующие меры приняты в отношении 56 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Из них 55 мужчин и одна женщина, среди которых 22 гражданина Азербайджана и 34 иностранца (14 граждан Ирана, 12 Турции, 6 России, 1 Грузии и 1 Украины). В трех случаях выявлена преступная группировка, совершившая эти действия", - отметил представитель таможни.

По его словам, в прошлом году было выявлено 55 фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: “В связи с введенными ограничениями на въезд и выезд пассажиров в связи с пандемией COVID-19 за последние 2 года наблюдается значительное снижение количества фактов. Несмотря на снижение фактов контрабанды наркотиков, в 2021 году был зафиксирован резкий рост количества наркотиков, изъятых из незаконного оборота. В основном в связи с грузоперевозками, из незаконного оборота изъято рекордное в истории правоохранительных органов Азербайджана количество - 3 тонны 43 кг 507 граммов наркотических средств и психотропных веществ. По сравнению с 2020 годом в 2021 году количество изъятых наркотиков увеличилось более чем в 2 раза”.

Мурадлы отметил, что в Азербайджане зарегистрировано более 34 000 наркопотребителей, из них более 23 000 употребляют наркотики путем инъекций (по оценкам экспертов, в реальности их число многократно выше): "Особую тревогу вызывает ежегодный рост числа наркоманов, среди которых есть и несовершеннолетние, а основную часть составляют молодые люди в возрасте 18-35 лет. Наркомания является одной из основных причин возникновения заболеваний. К примеру, в Азербайджане большая часть лиц, у которых была выявлена ВИЧ-инфекция, были потребителями инъекционных наркотиков. Смертность от гепатита и других тяжелых заболеваний, связанных с передозировкой и злоупотреблением наркотиками среди молодежи, также является одним из тяжелых последствий наркомании. Осложнения метамфетамина, распространенного в последнее время под названием “стекло”, “пати”, являются более серьезными. Незаконный оборот наркотиков и их злоупотребление являются одной из основных причин роста преступности, в том числе совершения тяжких преступлений. Из 26 000 зарегистрированных в 2021 году по стране преступлений более 20% (5252 преступления) были связаны с наркотиками".

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывает резкое увеличение удельного веса героина и метамфетамина, являющихся более тяжелыми и опасными наркотиками, в общем объеме изъятых в прошлом году наркотиков: "Изъято 2 тонны 106 кг 134 грамма героина (622 кг 75 граммов в жидком состоянии), что на 47% больше, чем в 2020 году, а также 194 кг 122 грамма метамфетамина (в 30 раз больше, чем в 2020 году), что равно более 75% всего объема наркотиков. Кроме того, в 2021 году из незаконного оборота изъято 698 кг 247 грамм опия, 44 кг 672 грамма гашиша и других веществ”.