ГТК изъяла из незаконного оборота более 379 кг наркотиков в 2024 году

ГТК изъяла из незаконного оборота более 379 кг наркотиков в 2024 году

В 2024 году было выявлено 96 фактов незаконного оборота наркотических средств, из оборота изъято в общей сложности 379 кг 127 гр. наркотиков.

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Государственный таможенный комитет Азербайджана выявил в 2024 году 96 фактов незаконного оборота наркотических средств. Как сообщили Report в ГТК, в общей сложности из незаконного оборота изъято 379 кг 127 граммов запрещенных веществ. Львиную долю конфискованных наркотиков составила марихуана - 314 кг 989 граммов. Также таможенники пресекли контрабанду 28 кг 755 граммов гашиша, 25 кг 570 граммов героина, 6 кг 214 граммов опия, 583 граммов метадона, 2 кг 667 граммов метамфетамина, 330 граммов перманганата калия, 6,55 граммов золпидема, 5,98 граммов клобазама и других веществ. В отношении 96 человек, подозреваемых в причастности к наркотрафику, были приняты соответствующие меры. 98,3% (372 кг 768 граммов) изъятых наркотиков были обнаружены при попытке ввоза через южные границы на территорию Азербайджана, 90,2% (342 кг 267 граммов) конфискованных веществ пытались транзитом провезти через страну. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram