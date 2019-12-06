​ГТК: Товарооборот по "Зеленому коридору" превысил 6,4 млрд долларов

"Система пропуска "Зеленый коридор" превосходит наши ожидания".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

По его словам, общий товарооборот со дня запуска системы 1 февраля этого года превысил 6,4 млрд долларов.

"Зеленый коридор" имеет много преимуществ. Здесь можно перевезти товар на склад без очереди. Уверен, что число участников системы в следующем году возрастет", - сказал председатель комитета.