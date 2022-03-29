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ГТК: Некоторые ввозимые в Азербайджан экологичные машины освобождены от НДС

ГТК: Некоторые ввозимые в Азербайджан экологичные машины освобождены от НДС За первые 3 месяца этого года в Азербайджан не было импортировано транспортных средств с большим объемом двигателя, с момента выпуска которых прошло более 3 лет.
Бизнес
29 марта 2022 г. 13:53
ГТК: Некоторые ввозимые в Азербайджан экологичные машины освобождены от НДС

За первые 3 месяца этого года в Азербайджан не было импортировано транспортных средств с большим объемом двигателя, с момента выпуска которых прошло более 3 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления таможенных платежей Государственного таможенного комитета Тариэль Алвердиев, выступая на пресс-конференции на тему "Эксплуатация экологически чистых автомобилей и чистая окружающая среда в Азербайджане".

"Как вы знаете, предусмотрены льготы на ввозимые в Азербайджан экологически чистые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более трех лет, с объемом двигателя не более 2 500 кубометров. Их импорт освобожден от НДС. Также были повышены пошлины на автомобили с большим объемом двигателя, особенно на транспортные средства, год выпуска которых превышает 7 лет. Мы уже видим результаты внедрения этих льгот. В январе-марте этого года количество новых автомобилей, ввезенных в страну, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1 300 единиц, из них 1 200 приходятся на гибридные автомобили. В первом квартале 2021 года в Азербайджан было импортировано 14 электромобилей, в этом году этот показатель достиг 37", - сказал он.

Отметим, что в прошлом году в страну было импортировано 1 744 гибридных автомобиля, в этом году этот показатель достиг 3000.

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Версия на английском языке State Customs Committee: Some eco-friendly cars imported to Azerbaijan exempt from VAT
Версия на азербайджанском языке DGK: "Bu il yaşı 3-dən çox olmayan böyük mühərrikli avtomobil Azərbaycana idxal edilməyib"

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