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ГТК прокомментировал возможность освобождения импортируемых товаров от НДС

ГТК прокомментировал возможность освобождения импортируемых товаров от НДС В интересах Государственного таможенного комитета (ГТК) освободить импортируемые в Азербайджан товары от налога на добавленную стоимость (НДС).
Бизнес
11 января 2023 г. 12:10
ГТК прокомментировал возможность освобождения импортируемых товаров от НДС

В интересах Государственного таможенного комитета (ГТК) освободить импортируемые в Азербайджан товары от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, об этом сказал глава секретариата комитета Аскер Мамедов в ходе презентации электронной услуги "Форма лицевого счета".

При этом он отметил, что любое освобождение от налога означает потери для бюджета.

Таможенник добавил, что в прошлом году Комитет впервые перечислил более 5 млрд манатов в государственный бюджет, в том числе поступления НДС превысили 4 млрд манатов, а в бюджет было уплачено на 1 млрд манатов сверх плана.

"Мы стремимся к тому, чтобы в скором времени создать цифровую таможню. Хотим, чтобы товары поступали в нашу систему в электронном виде еще до того, как они попадут в страну", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке DGK ötən il ilk dəfə dövlət büdcəsinə 5 milyard manatdan çox vəsait köçürüb

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