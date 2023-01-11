ГТК прокомментировал возможность освобождения импортируемых товаров от НДС

В интересах Государственного таможенного комитета (ГТК) освободить импортируемые в Азербайджан товары от налога на добавленную стоимость (НДС).

В интересах Государственного таможенного комитета (ГТК) освободить импортируемые в Азербайджан товары от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, об этом сказал глава секретариата комитета Аскер Мамедов в ходе презентации электронной услуги "Форма лицевого счета".

При этом он отметил, что любое освобождение от налога означает потери для бюджета.

Таможенник добавил, что в прошлом году Комитет впервые перечислил более 5 млрд манатов в государственный бюджет, в том числе поступления НДС превысили 4 млрд манатов, а в бюджет было уплачено на 1 млрд манатов сверх плана.

"Мы стремимся к тому, чтобы в скором времени создать цифровую таможню. Хотим, чтобы товары поступали в нашу систему в электронном виде еще до того, как они попадут в страну", - сказал Мамедов.