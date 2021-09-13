ГТК прокомментировал взимание пошлин с иранских машин на дороге Горус-Кафан

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выступил с заявлением в связи с информацией, опубликованной на прошлой неделе в ряде СМИ о взимании пошлин с иранских транспортных средств на автодороге Горус-Кафан.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выступил с заявлением в связи с информацией, опубликованной на прошлой неделе в ряде СМИ о взимании пошлин с иранских транспортных средств на автодороге Горус-Кафан.

Как сообщает Report, согласно статье 210 Налогового кодекса АР, объектом налогообложения дорожного налога являются автотранспортные средства иностранных государств, которые привлекаются к уплате дорожного налога при въезде на территорию страны и выезде.

Согласно этому кодексу, автотранспортные средства облагаются дорожным налогом, согласно статье 24 закона "О государственной пошлине", госпошлина выплачивается за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории страны.

В настоящее время таможенные органы обеспечивают исполнение положений, предусмотренных законодательством, по всей территории страны.