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ГТК предупредил граждан в связи с кибератаками

ГТК предупредил граждан в связи с кибератаками Государственный таможенный комитет (ГТК) обратился к гражданам в связи с кибератаками.
Бизнес
30 ноября 2023 г. 10:13
ГТК предупредил граждан в связи с кибератаками

Государственный таможенный комитет (ГТК) обратился к гражданам в связи с кибератаками.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, в обращении говорится:

"Помимо мер по цифровизации, Комитет уделяет большое внимание вопросам информационной и кибербезопасности. В связи с кибератаками мы рекомендуем нашим гражданам проявлять бдительность, быть осторожными с электронными учетными записями, с предоставлением личной информации и информации о банковских картах, и не делиться ею с третьими лицами", - говорится в сообщении.

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