ГТК предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана

Государственный таможенный комитет предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана.

Государственный таможенный комитет предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана.

Как сообщили Report в ГТК, запрещенные вещества были обнаружены при досмотре грузов на бакинском таможенном посту "Шелковый путь".

В частности, внутри резиновых труб были спрятаны более 983 гр. метамфетамина. По итогам расследования Бакинского главного таможенного управления были задержаны 2 иностранных гражданина, которые должны были получить груз в Азербайджане.

При обыске у задержанных также были найдены наркотические вещества (16 таблеток метадона).

По факту в Главном управлении оперативных расследований возбуждено уголовное дело, задержанные привлечены в качестве обвиняемых по статьям 206.3.2 и 234.4-1 УК.

Решением Ясамальского районного суда они помещены под стражу, следствие продолжается.