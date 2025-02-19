ГТК предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана

Государственный таможенный комитет предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана.
Как сообщили Report в ГТК, запрещенные вещества были обнаружены при досмотре грузов на бакинском таможенном посту "Шелковый путь".
В частности, внутри резиновых труб были спрятаны более 983 гр. метамфетамина. По итогам расследования Бакинского главного таможенного управления были задержаны 2 иностранных гражданина, которые должны были получить груз в Азербайджане.
При обыске у задержанных также были найдены наркотические вещества (16 таблеток метадона).
По факту в Главном управлении оперативных расследований возбуждено уголовное дело, задержанные привлечены в качестве обвиняемых по статьям 206.3.2 и 234.4-1 УК.
Решением Ясамальского районного суда они помещены под стражу, следствие продолжается.