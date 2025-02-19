О нас

ГТК предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана

ГТК предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана Государственный таможенный комитет предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана.
Бизнес
19 февраля 2025 г. 15:07
ГТК предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана

Государственный таможенный комитет предотвратил контрабанду психотропных веществ из Ирана.

Как сообщили Report в ГТК, запрещенные вещества были обнаружены при досмотре грузов на бакинском таможенном посту "Шелковый путь".

В частности, внутри резиновых труб были спрятаны более 983 гр. метамфетамина. По итогам расследования Бакинского главного таможенного управления были задержаны 2 иностранных гражданина, которые должны были получить груз в Азербайджане.

При обыске у задержанных также были найдены наркотические вещества (16 таблеток метадона).

По факту в Главном управлении оперативных расследований возбуждено уголовное дело, задержанные привлечены в качестве обвиняемых по статьям 206.3.2 и 234.4-1 УК.

Решением Ясамальского районного суда они помещены под стражу, следствие продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana gətirilən külli miqdarda psixotrop maddə və narkotik aşkarlanıb

Экслюзивные новости

Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
19 февраля 2025 г. 08:10
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
19 февраля 2025 г. 07:00
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
18 февраля 2025 г. 12:48
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
18 февраля 2025 г. 09:16
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi