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ГТК: Предотвращена контрабанда томатной пасты в Нахчыван

ГТК: Предотвращена контрабанда томатной пасты в Нахчыван 11:05
Бизнес
7 февраля 2025 г. 12:01
ГТК: Предотвращена контрабанда томатной пасты в Нахчыван

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил поставку незадекларированной томатной пасты и газовых плит в Нахчыван.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на таможенном посту Нахчыванского карго терминала Главного таможенного управления Нахчывана осуществлен таможенный досмотр грузового транспортного средства, которым управлял гражданин Азербайджана, осуществлявший перевозку смешанного груза из Баку в Нахчыван транзитом через территорию Ирана.

В ходе проверки установлено, что груз весом 583 кг, указанный в транспортном документе как запасные части станка для колки дров, был выгружен в Иране, а вместо него были погружены 588 единиц томатной пасты и 10 газовых плит общим весом 529 кг, которые не были указаны в транспортной накладной и не были задекларированы водителем.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvana qanunsuz tomat pastası və qaz ocağı keçirilməsinin qarşısı alınıb

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