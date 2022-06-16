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ГТК: Предотвращен незаконный ввоз лекарственных препаратов из России в Азербайджан

ГТК: Предотвращен незаконный ввоз лекарственных препаратов из России в Азербайджан Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) обнаружили незадекларированные лекарственные препараты, доставленные в страну из России внутри транспортного средства.
Бизнес
16 июня 2022 г. 12:36
ГТК: Предотвращен незаконный ввоз лекарственных препаратов из России в Азербайджан

Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) обнаружили незадекларированные лекарственные препараты, доставленные в страну из России внутри транспортного средства.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет, на таможенном посту "Самур" был задержан грузовик марки "Volvo", прибывший из России, которым управлял гражданин Азербайджана.

Во время осмотра в салоне автомобиля в различных местах были обнаружены незадекларированные 300 ампул лекарственного препарата "Тиосульфат натрия 10 мл".

По факту проводится расследование.

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