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ГТК о значении нового азербайджано-грузинского таможенного пункта

ГТК о значении нового азербайджано-грузинского таможенного пункта Новый участок будет оснащен современной инфраструктурой и новейшими технологиями
Бизнес
20 мая 2021 г. 14:29
ГТК о значении нового азербайджано-грузинского таможенного пункта

"Грузия является стратегическим партнером Азербайджана, обе страны объединяют общие экономические и геополитические интересы”.

Об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Джавад Гасымов после встречи с грузинской делегацией, сообщает грузинское бюро Report.

Он выразил удовлетворение тем, что после ограничений, вызванных пандемией, состоялась очная встреча: "Мы обсудили значимость дальнейшего усиления координации и обмена первичными электронными данными между таможенными органами".

Зампред отметил, что на встрече также рассматривался проект совместного таможенного пункта между Азербайджаном и Грузией: "Этот проект является очень важным шагом вперед с точки зрения повышения эффективности управления процедурой контроля. Новый участок будет оснащен современной инфраструктурой и новейшими технологиями. Торговый оборот между нашими странами растет из года в год, и поэтому процедуры пересечения границы должны быть легкими и быстрыми".

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Версия на азербайджанском языке DGK Azərbaycan-Gürcüstan birgə gömrük məntəqəsinin əhəmiyyətini açıqlayıb

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