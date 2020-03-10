​ГТК незначительно снизил отчисления в госбюджет за 2 месяца

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-феврале составил 663,306 млн манатов, что на 2,372 млн манатов или на 0,4% ниже аналогичного показателя 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении сократился на 22,025 млн манатов или на 14,8%, составив 170,67 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС сократился на 16,093 млн манатов или 3,3% - до 465,985 млн манатов, по акцизам - на 9,397 млн манатов или 32,5% - до 19,513 млн манатов, дорожному налогу возросли на 706 тыс. манатов или 11% - до 7,138 млн манатов.