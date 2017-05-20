ГТК: Проблем с экспортом помидоров в Россию нет

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Вчера в ряде СМИ было заявлено о резком понижении цен на помидоры в Азербайджане, причиной которому послужило ужесточение для транспортных средств, отвозивших в Россию помидоры, таможенного контроля на территории этой страны - а именно определение предела груза, перевозимого автомобилями.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного таможенного комитета (ГТК).

В структуре заявили, что информация не соответствует действительности: "Строго контролируется соблюдение норм и правил международных грузоперевозок проезжающих через границу автомобилей, поэтому каких-либо проблем с пересечением границы автомобилей, отвозивших помидоры в Россию, нет. За последние два дня без каких-либо препятствий границу с Россией пересекли 85 грузовиков и 49 вагонов с помидорами. Проблемы, возникшие на таможенно-пропускных пунктах двух стран, оперативно решаются посредством переговоров руководителей таможенных служб".