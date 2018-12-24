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    ГТК рекомендовал предпринимателям не злоупотреблять системой пропуска "Зеленый коридор"

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 24 декабря REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет (ГТК) предпримет серьезные меры в отношении участников внешней торговли, не соблюдающих требования законодательства, злоупотребляющих системой пропуска "Зеленый коридор”, намеренно искажающих стоимость импортируемых и экспортируемых товаров".

    Как сообщает Report, об этом зампред ГТК Игбал Бабаев заявил на мероприятии "Форум участников внешней торговли: внедрение системы пропуска "Зеленый коридор"".

    По его словам, система добровольного соблюдения требований на новом этапе таможенно-делового партнерства является стратегической целью. Кроме того, для ускорения таможенных процедур от участников внешней торговли будут ожидать заблаговременного предоставления информации.

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