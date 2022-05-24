ГТК: Наша цель - сформировать цифровую таможню в кратчайшие сроки

Целью Государственного таможенного комитета (ГТК) является формирование цифровой таможни в короткие сроки.

Целью Государственного таможенного комитета (ГТК) является формирование цифровой таможни в короткие сроки.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя ведомства Исмаил Гусейнов на встрече с делегацией Главного таможенного управления Сенегала, которая находится с визитом в нашей стране.

Целью визита является изучение передового опыта, приобретенного таможенными органами Азербайджана, а также укрепление сотрудничества в области усиления потенциала.

Гусейнов отметил, что на азербайджанской таможне расширено применение информационных технологий, все операции осуществляются в электронном виде, были упомянуты реализуемые в последние годы проекты “зеленый коридор”, “единое окно”, “электронная очередь” и др.

В рамках визита сотрудники таможни Сенегала наглядно ознакомятся с новшествами и проектами, реализуемыми на территориальных и специализированных таможенных органах.