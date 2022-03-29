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ГТК: Круг охвата льготных экологически чистых автомобилей может быть расширен

ГТК: Круг охвата льготных экологически чистых автомобилей может быть расширен Сейчас обсуждается расширение круга охвата экологически чистых автомобилей, к которым применяется льгота.
Бизнес
29 марта 2022 г. 14:12
ГТК: Круг охвата льготных экологически чистых автомобилей может быть расширен

Сейчас обсуждается расширение круга охвата экологически чистых автомобилей, к которым применяется льгота.

Об этом на пресс-конференции на тему "Эксплуатация экологически чистых автомобилей в Азербайджане и чистая окружающая среда" в ответ на вопрос Report сказал начальник Управления таможенных платежей Государственного таможенного комитета Тариэль Алвердиев.

По словам Т.Алвердиева, принятие решения будет зависеть от эффективности применяемых сейчас льгот: "Сейчас льготы охватывают экологически чистые автомобили с объемом двигателя до 2500 кубометров. Это трехлетняя программа. Мы посмотрим, какой эффект дадут эти льготы".

Завотделом экономики министерства энергетики Азербайджана Рауф Гурбанов сказал, что сейчас в стране имеется 33 пункта заправки электромобилей: "Из них 22 находятся в Баку, 11 – в регионах. Два пункта находятся в Гяндже, остальные в Губе, Кюрдамире и других регионах".

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Версия на азербайджанском языке DGK: "Güzəşt tətbiq edilmiş ekoloji təmiz avtomobillərin əhatə dairəsi genişləndirilə bilər"

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